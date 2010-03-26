Нафтогаз забрал себе четверть всего возмещенного в 2009-м НДС

По итогам 2009 года на НАК «Нафтогаз Украины» приходилось около 25% общего объема возмещения налога на добавленную стоимость (НДС).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщила заместитель генерального прокурора Украины Татьяна КОРНЯКОВА, выступая на расширенной коллегии Генпрокуратуры.

«В 2009 году НАК «Нафтогаз Украины» возмещено НДС на сумму 8 млрд. грн., а за два месяца 2010 года еще 900 млн. грн. возмещения. Если учесть, что всем предприятиям Украины в прошлом году было возмещено 34,5 млрд. грн., то «Нафтогаз Украины» получил около 25% всей суммы НДС к возмещению. Таким же образом получали возмещение и зернотрейдеры, которым в 2009 году возмещено 3,5 млрд. грн. НДС, в частности «Нибулон» - 720 млн. грн., «Кернел-Трейд» - 380 млн. грн., «Cargill» - 360 млн. грн.», - сказала Т.КОРНЯКОВА.

Так, по ее словам, в прошлом году имела место выборочная выплата возмещений НДС субъектам хоздеятельности со стороны ГНАУ.

«Если в 2009 году предприятия пищевой промышленности уплатили в Госбюджет 6 млрд. грн. налога, а получили НДС всего 380 млн. грн., при этом для сравнения: предприятия АПК, наши зернотрейдеры, уплатили в Госбюджет 500 млн. грн., но получили 3,5 млрд. грн. возмещения. Какой бюджет это выдержит?, - отметила Т.КОРНЯКОВА. - То есть, правительством были созданы широкие преференции узкой группе субъектов хоздеятельности».

По ее словам, налоговая политика прошлого правительства привела к значительному дефициту Государственного бюджета, который покрывался за счет заимствований. При этом одной из основных проблем в налоговой сфере являлось именно администрирование и возмещение НДС. Так возмещение НДС, по словам Т.КОРНЯКОВОЙ, проводилось ГНАУ на свое усмотрение.

«Парламент не создал надежного механизма уплаты НДС и возмещения его из Госбюджета, а Кабмин не имел собственной налоговой политики по данному вопросу. Как следствие, НДС возмещался не в автоматическом режиме, а на личное усмотрение правительства и ГНАУ», - подчеркнула Т.КОРНЯКОВА.

Также она сообщила, что одним из результатов такой ситуации в налоговой сфере стало принятие Кабмином постановления, согласно которому возмещение НДС производилось не денежными средствами, а сельхозпродукцией.

«Из Аграрного фонда предприятия получали зерно и муку и, таким образом, им было выплачено 2 млрд. грн., не деньгами, как положено по закону, а зерном» - отметила Т.КОРНЯКОВА.

По ее словам, Генпрокуратура опротестовала данное постановление правительства в судебных органах, и сейчас проходит рассмотрение данного вопроса.

В целом Т.КОРНЯКОВА отметила, что задолженность по возмещению НДС за 2009 год увеличилась более чем в 5 раз – до более 16 млрд. грн.

В Генпрокуратуре считают, что рост объемов задолженности по возмещению налога отчасти был вызван политикой ГНАУ, направленной на минимизацию выплат из Госбюджета, что привело к ситуации, когда предприятия просто не включались в реестр к выплате возмещения.

«ГНАУ, приняв на себя полномочия относительно окончательного определения законности всех возмещений на сумму более 100 тыс. грн., безосновательно годами не включало в реестры, которые подаются в Госказначейство, 1 886 предприятий и не вернула им 11 млрд. грн. НДС», - сообщила Т.КОРНЯКОВА.

Она отметила, что Гепрокуратурой до 10 апреля будет проведена проверка по каждому такому случаю.