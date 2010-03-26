Винский предлагает Януковичу и Азарову свою помощь

Реформирование отраслей транспорта и связи - не просто назревший вопрос, а одно из самых главных заданий государства на пути ее модернизации и выведения из экономического кризиса. Об этом говорится в обращении Иосифа Винского, которое сопровождает пакет документов, переданных на имя Первого вице-премьер-министра А.Клюева, вице-премьер-министра С.Тигипко, Министра экономики В.Цушко, Министра транспорта и связи К.Ефименко и к исполнительного секретаря Комитета по экономическим реформам Администрации Президента Украины И.Акимовой.

Экс-министр транспорта и связи Украины выражает в своем обращении обеспокоенность, что реформы в отрасли уже на протяжении длительного времени не проводятся, назревшие вопросы не решаются. Отмечая, что «ничем завершились провозглашенные намерения реформирования отраслей транспорта и связи правительством Ю.Тимошенко», Иосиф Винский предлагает новому правительству воспользоваться наработанными в 2008-2009 гг. специалистами Минтранссвязи документами «стратегического и тактического характера, которые дают возможность обеспечить реальные реформы».

«Работа в Минтранссвязи дает мне возможность утверждать: техническое, организационное, технологическое отставание отраслей транспорта и связи невозможно изменить в рамках действующей законодательной и нормативной базы, а полноценное и значительное техническое и технологическое обновление невозможно без привлечения частных (в т.ч. иностранных) инвесторов», - отмечает И. Винский.

В своем обращении И. Винский обращает внимание на то, что все необходимые «документы стратегического и тактического характера, которые дают возможность обеспечить реальные реформы», уже подготовлены командой специалистов, которая работала под его руководством в Минтранссвязи на протяжении 2008-2009 гг.

По мнению политика, проведение реформ предоставит возможность создать рыночную конкурентную среду, обеспечить конкурентоспособность и адаптацию к международным тенденциям и процедурам, привлечь инвестиции и обеспечить инновационное развитие (на основе новейших технологий), улучшить систему управления отраслями и обеспечить безопасность, стабильность и эффективность развития.

И.Винский также представил соответствующие расчеты, которые обосновывают возможность, не поднимая налоговой нагрузки, увеличить доходы бюджета и специальных фондов, решить вопрос амортизационных начислений и выведения значительных средств из теневого обращения.

В частности, указывает экс-министр, «разработанная Минтранссвязи система единственного электронного билета переводит из наличного в безналичное обращение (через счета в одном из государственных банков) несколько десятков миллиардов средств и упрощает механизм покупки билета».

«Ключевые специалисты Минтранссвязи Украины, которые принимали участие в подготовке реформ, готовы к сотрудничеству», - отмечает в своем обращении И.Винский.

Экс-министр убежден, что осуществление предложенных мероприятий возможно лишь после принятия твердого политического решения на уровне Президента, Премьер-министра и парламентского большинства с обязательным созданием постоянно действующей правительственной комиссии под руководством лично Премьер-министра Украины.