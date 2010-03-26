Немыря знает, от каких требований МВФ не отступится

Заместитель председателя партии “Всеукраинское объединение “Батькивщина”, экс-вице-премьер-министр Украины Григорий НЕМЫРЯ не исключает того, что условия предоставления макрофинансовой помощи Украине от ЕС могут стать более жесткими.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, такое мнение он выразил в разговоре с украинскими журналистами по завершению саммита Европейской народной партии (ЕНП).

“Я думаю, требования будут еще жестче. Потому что есть, очевидно, страны, которые так же, как и Германия, которая поставила вопрос по Греции, почему наши пенсионеры должны финансировать ошибки греческого руководства, так же будет и в других странах (по Украине - УНИАН)”, - сказал Г.НЕМЫРЯ.

По его словам, основное требование ЕС для предоставления макрофинансовой помощи Украины остается неизменным - возобновление сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ).

Он отметил, что на сегодня пока не знает точно, как могут измениться требования МВФ, добавив, что планирует встретиться с руководителем миссии МВФ на будущей неделе.

“Но ключевая позиция не изменилась - это реалистичный, фискально-ответственный бюджет, который не должен предусматривать увеличения расходов... Реалистичный бюджет - это первый индикатор. Второй - это вопрос прекращения кросс-субсидий относительно “Нефтегаза”, это реалистичные цены на газ, в первую очередь, для потребителей: теплокоммунэнерго и населения”, - сказал Г.НЕМЫРЯ.

По его словам, определенные уточнения могут быть в оценке роста ВВП и инфляции в 2010 году.

“Вы знаете, что всегда есть искушение показать большие темпы роста ВВП для того, чтобы иметь возможность больше на что-то потратить. Но прогноз он в пределах 2,8%-3%. (Вице-премьер-министр Сергей - УНИАН) ТИГИПКО говорит 3,7%, но вряд ли они с этим согласятся”, - сказал он.

Г.НЕМЫРЯ также выразил мнение, что относительно визового диалога будут требования, которые будут касаться проведения реформ в Украине.

“Как бюрократы, они будут смотреть много вещей, как они работают”, - сказал он.

Так, по словам экс-вице-премьера, одним из индикаторов может стать то, как будет работать, и будет ли работать в составе нового правительства Правительственный комитет по вопросам евроинтеграции. Он отметил, что во время его пребывания в правительстве этот комитет занимался сравнением нормативных и законодательных актов, которые разрабатывались в Кабинете министров, на соответствие законодательству ЕС.

“Пока (законодательные и нормативные акты - УНИАН) не приводились в соответствие, то ни один акт правительственный не попадал на правительство. Ну, по крайней мере, почти все, были некоторые исключения чрезвычайные”, - сказал Г.НЕМЫРЯ.

Еще одним индикатором для европейцев, по его словам, станет судьба Координационного бюро по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. Он отметил, что европейцы, по его информации, уже дали четко понять, что хотели бы сохранения этой структуры, которая, хоть и не идеально, но давала возможность обеспечить механизм горизонтальной координации.

Важным индикатором может также стать судьба закона о государственных закупках и ряд других.