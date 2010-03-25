Госказначейство: каждый украинец должен за долги Тимошенко 8 тысяч

Все налоги, которые на сегодня поступают в общий фонд Государственного бюджета, Государственное казначейство Украины вынуждено направлять на погашение внутренних и внешних долгов предыдущего правительства.

Об этом заявил председатель Госказначейства Сергей ХАРЧЕНКО сегодня на брифинге, сообщили УНИАН в управлении по связям со средствами массовой информации Секретариата Кабинета министров.

По словам С.ХАРЧЕНКО, только в апреле 2010 г. на обслуживание внутреннего и внешнего долга Украины будет направлено 5,7 млрд. грн., при том что Государственная налоговая администрация в общий фонд Госбюджета в апреле соберет 5,6 млрд. грн.

"Каждый украинец сейчас живет в долг. Каждый украинец, в том числе и дети, должен за долги предыдущего правительства почти 8 тыс. грн. И эти долги нам нужно возвращать", - подчеркнул С.ХАРЧЕНКО.

В то же время, он заверил, что Госказначейство вернет абсолютно все долги и стабилизирует ситуацию.

"На казначейском счете сейчас наводится порядок, который даст возможность своевременно финансировать все государственные программы. Мы сейчас говорим всем гражданам Украины, что с сегодняшнего дня мы гарантируем стабильность единого казначейского счета и государственных финансов в Украине", - заявил председатель Госказначейства.