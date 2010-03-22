Ющенко предупредил Януковича, что отменить указ о Бандере нельзя

Экс-президент Виктор ЮЩЕНКО называет незаконной попытку отменить его указы о присвоении проводнику ОУН Степану Бандере и главному командиру УПА Роману Шухевичу звания Героя Украины.

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь В.ЮЩЕНКО Ирина ВАННИКОВА.

«В последнее время участились попытки искусственного разжигания страстей вокруг памяти этих Героев. Поднимается недостойная политиков национального уровня суета, звучат разного рода спекуляции. Все это направлено на политизацию вопросов национальной памяти и провоцирует противостояние в обществе», – процитировала И.ВАННИКОВА В.ЮЩЕНКО.

По словам В.ЮЩЕНКО, увековечение памяти и чествование на высшем уровне заслуг борцов за независимость является практикой современных цивилизованных государств. «Только признание вклада всех сторон в обретение независимости, всестороннее изучение собственной истории и открытая дискуссия по острым вопросам позволит обществу получить иммунитет от попыток накинуть нам чужое прочтение нашей истории, а следовательно – и нашего места в мире», – отметил В.ЮЩЕНКО.

Он считает, что постоянное возвращение к вопросу о награждении С.Бандеры и Р.Шухевича не служит национальным интересам страны и весьма напоминает попытки реализовать планы внешних сил по дестабилизации ситуации в Украине и возмущению общественного противостояния.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул: «Спокойная, взвешенная реакция украинского общества на награждение Степана Бандеры и Романа Шухевича свидетельствует: граждане давно переросли некоторых политиков в понимании национальных интересов страны и важности полноценного возрождения национальной памяти».

Он напомнил, что «при демократии большинство граждан избирают должностных лиц, которые руководят страной в рамках законов и при уважении к правам меньшинства. Поэтому нынешнему Президенту стоит не поддерживать решения, которые провоцируют общественный раздор, а работать на единение украинского общества».

«Кроме того, решения о награждении не подлежат отзыву. Пока свое слово в этом вопросе не скажет Конституционный Суд Украины, любые подобные попытки будут незаконными», – подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 5 марта на совместной с Президентом РФ Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ пресс-конференции в Кремле Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ пообещал ко Дню Победы отменить указы о присвоении С.Бандере и Р.Шухевичу званий Героя Украины.

«Что касается указов ЮЩЕНКО – они очень резонансные. Конечно, эти указы не воспринимаются ни в Европе, ни в Украине», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

При этом он напомнил, что Европарламент не случайно обратился к новому руководству Украины относительно отмены указа Президента В.ЮЩЕНКО о присвоении звания Героя Украины С.Бандере.

«Есть процесс правовой и политический - и Украина его проходит. И это решение будет принято ко Дню Победы», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

17 марта заместитель главы Администрации Президента Украины Анна ГЕРМАН заявила, что В.ЯНУКОВИЧ не заявлял о намерении ко Дню Победы отменить указ о присвоении С.Бандере звания Героя Украины.