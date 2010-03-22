Посол Польши в Украине: странно, что наши дороги так разошлись
Много времени потеряно
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Польша в Украине Яцек КЛЮЧКОВСКИЙ отмечает ухудшение инвестиционного климата в нашей стране.
Об этом он сказал в интервью газете «Экономические известия», опубликованном в № 44 от 22 марта.
«Инвестиционный климат в Украине весьма неблагоприятен. И, по мнению иностранных инвесторов, за последнее время он не то что не стал лучше, но заметно ухудшился»,- сказал Я.КЛЮЧКОВСКИЙ.
Он напомнил, что ассоциации европейского, американского, польского бизнеса и представители других стран неоднократно обращались с инициативами, призванными помочь изменить этот климат.
Говоря о подготовке к проведению финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года, Я.КЛЮЧКОВСКИЙ отметил, что изначально украинская философия в отношении этого проекта состояла в том, что он будет реализовываться на деньги украинского крупного бизнеса. Впрочем, по словам посла, весьма высока и потребность в финансовом и организационном участии государства.
Я.КЛЮЧКОВСКИЙ отметил, что в Польше финансированием подготовки к Евро-2012 с самого начала занимается государство или местное самоуправление. Основная часть финансирования проходит за счет воеводских бюджетов, отделенных от госбюджета. Но поддержка из центра также очень сильна — до 50%, а в некоторых случаях и больше. Инвестиции, связанные с туризмом, отдыхом, гостиницами, в основном реализуются через частный бизнес. Расходы на развитие инфраструктуры могут частично финансироваться из европейских фондов.
По мнению Я.КЛЮЧКОВСКОГО, чтобы подключить иностранных инвесторов к работе в Украине над проектами, связанными с Евро-2012, надо было гораздо раньше вести переговоры.
«Реализация такого сложного проекта — это еще и проблема возможного возникновения конфликта между компаниями. При этом уже нет времени ходить по судам и выяснять, кто более прав, — а мы видим, как это происходит во Львове»,- добавил он.