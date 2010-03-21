Затулин: настроения офицеров ЧФ РФ - тревожные

Депутат Госдумы России Константин ЗАТУЛИН считает нелогичным сокращать ЧФ РФ в тот момент, когда появились перспективы продлить его базирование в Украине после 2017 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом К.ЗАТУЛИН заявил журналистам в Севастополе. По словам российского политика, сокращение ЧФ РФ «вообще, противоестественно, в тот момент, когда намечаются перспективы как раз решения основной проблемы - пребывания флота - перспективы с точки зрения взаимодействия между Россией и Украиной, - неконфликтного в городе Севастополе, и вообще неконфликтного в межгосударственных отношениях». Как считает он, сокращение происходит «парадоксальным образом, по инерции, в связи с внутренними мерами в РФ». Это, как сказал он, «явная недоработка нашего Министерства обороны, и она отмечена на самом высоком уровне».

Как добавил К.ЗАТУЛИН, «настроения офицеров Черноморского флота России - тревожные». По его словам, «воцаряется уныние в подразделениях флота, считают себя несправедливо обиженными, сокращаемыми и так далее. Это воздействует, естественно, на настроения севастопольцев в целом, на отношение к властям России и так далее».

По утверждению депутата, он «намерен на это обратить внимание, потому что это неправильно». Как сказал К.ЗАТУЛИН, «мой визит, если хотите, именно этим и вызван: как бы помочь преодолеть такой синдром, не дать ему развиться».

Кроме того, как считает российский политик, «есть такие флотские коллективы, которые выполняют очень важную функцию. Надо просто понимать особое положение ЧФ РФ в системе флотом РФ. Поэтому, ни в коем случае нельзя подвергать их сокращению, нужно их поддерживать». К.ЗАТУЛИН надеется, «что эта логика будет воспринята».

Как добавил депутат Госдумы, он провел встречу с командование ЧФ РФ, руководителями некоторых его подразделений.