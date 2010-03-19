Ульянченко: Табачник - одиозный политик, и должен уйти в отставку

Председатель Совета партии «Наша Украина» Вера УЛЬЯНЧЕНКО считает, что министр образования и науки Дмитрий ТАБАЧНИК должен уйти в отставку.

В частности, комментируя по просьбе УНИАН назначения ее мужа Виктора ИВЧЕНКО на должность заместителя министра образования и науки, В.УЛЬЯНЧЕНКО заметила, что персональные назначения на должности в Министерстве образования и научные или другие государственные учреждения не изменят ее личной оценки относительно Д.ТАБАЧНИКА.

Также, по ее словам, это не изменит позиции «Нашей Украины». «А позиция заключается в том, что ТАБАЧНИК должен уйти в отставку как одиозный политик, чьи взгляды не совместимы с украинским национальным образованием», - сказала В.УЛЬЯНЧЕНКО.