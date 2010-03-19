Лавринович нашел кучу незаконных правовых актов

В Украине на протяжении 2009 года практически каждый восьмой нормативно-правовой акт применялся без государственной регистрации, а следовательно - незаконно.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции, об этом заявил министр юстиции Александр ЛАВРИНОВИЧ.

По его словам, такие данные обнаружены по результатам проверок, проведенных Минюстом относительно соблюдения субъектами нормотворческого законодательства о государственной регистрации нормативно-правовых актов.

Как сказал министр юстиции, показатель нормативно-правовых актов, которые на протяжении 2009 года не направлялись субъектами нормотворчества на государственную регистрацию в органы юстиции и незаконно направлялись на выполнение без государственной регистрации, составил 12%.

А.ЛАВРИНОВИЧ отметил, что такие акты не могут считаться действующими, поскольку не прошли госрегистрацию в органах юстиции. Кроме того, такие акты не проходили правовую экспертизу и, как правило, содержат нормы, противоречащие законодательству.

Вместе с тем, несмотря на то, что обнаруженные во время проверок незарегистрированные нормативно-правовые акты подлежат немедленной отмене, на сегодняшний день остаются неотмененными 16% нормативно-правовых актов, обнаруженных во время проверок.

«Вышеуказанное свидетельствует об игнорировании субъектами нормотворчества законных требований Министерства юстиции об устранении нарушений законодательства о государственной регистрации нормативно-правовых актов», - отметил министр.

Кроме того, сообщил министр юстиции, проверками обнаружена незаконная практика установления новых правовых норм письмами. В связи с этим Министерством юстиции подготовлены проекты распоряжений Кабинета министров Украины об отмене актов и отзыва с мест применения и отмены писем, устанавливающих новые правовые нормы.