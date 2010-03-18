Уже известно, кто станет новым хмельницким губернатором
17:44, 18 марта 2010Политика
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Активу области представят завтра
Завтра в сессионном зале Хмельницкой облгосадминистрации активу области будет торжественно представлен новый губернатор Василий ЯДУХА.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе ОГА, В.ЯДУХА является руководителем областной организации Партии регионов, а во время президентских выборов он возглавлял избирательный штаб Виктора ЯНУКОВИЧА.
Справка УНИАН. В.ЯДУХА с ноября 2005 года возглавляет областную организацию Партии регионов. До этого он был председателем Деражнянской райгосадминистрации Хмельницкой области.
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