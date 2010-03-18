Уже известно, кто станет новым хмельницким губернатором

Завтра в сессионном зале Хмельницкой облгосадминистрации активу области будет торжественно представлен новый губернатор Василий ЯДУХА.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе ОГА, В.ЯДУХА является руководителем областной организации Партии регионов, а во время президентских выборов он возглавлял избирательный штаб Виктора ЯНУКОВИЧА.

Справка УНИАН. В.ЯДУХА с ноября 2005 года возглавляет областную организацию Партии регионов. До этого он был председателем Деражнянской райгосадминистрации Хмельницкой области.