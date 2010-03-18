23 марта 2010 года в 12.00 в пресс-зоне стадиона «Донбасс-Арена» (г. Донецк, ул. Челюскинцев, 189 Е) состоится пресс-брифинг, посвященный пребыванию Кубка FIFA в Украине.

Участники пресс-брифинга:

представитель организатора Мирового тура Кубка FIFA 2010 от “Кока-кола” - генеральный директор компании «Coca-Cola Украина» Волтер ГОРДОН;

представитель местной власти - мэр г. Донецка Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО;

представитель ФК «Шахтер» - главный тренер ФК «Шахтер» Мирча ЛУЧЕСКУ;

представитель FIFA – официальный спикер Мирового тура Кубка FIFA 2010 от Coca-Cola Эмануэль МАРАДАС.

Также представителей СМИ приглашают на Турнир по мини-футболу среди сборных детских команд, организованный Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) при поддержке Фонда Кока-Кола в рамках проекта "Зеленый футбол для здоровья детей". Турнир начнется 23 марта 2010 года в 9.00 на территории стадиона «Донбасс-Арена».

Кроме того, представители средств массовой информации смогут пересмотреть 3D-фильм об истории чемпионата мира, увидеть футбольный трофей, получить фото на память.