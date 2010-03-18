Могилев - «бизнесменам» в милиции: выгоним, а то и пожестче поступим

Министр внутренних дел Украины Анатолий МОГИЛЕВ подчеркивает, что сотрудники органов внутренних дел не должны заниматься бизнесом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр заявил в Симферополе на встрече с личным составом крымского управления МВД.

«Работающие в милиции должны понять одно: бизнес и милиция - разные вещи. Люди в погонах должны заниматься милицейской работой», - сказал А.МОГИЛЕВ.

«Те, кто пришли в милицию заниматься бизнесом, разными его видами: криминальными или легальными, - должны из милиции уйти. Кто не хочет этого делать, того выгоним, а то и пожестче поступим», - подчеркнул А.МОГИЛЕВ.

Как сообщал УНИАН, А.МОГИЛЕВ был назначен министром внутренних дел Украины 11 марта.