Могилев - «бизнесменам» в милиции: выгоним, а то и пожестче поступим
15:02, 18 марта 2010Политика
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Чем должны заниматься люди в погонах
|Анатолий Могилев
Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр заявил в Симферополе на встрече с личным составом крымского управления МВД.
«Работающие в милиции должны понять одно: бизнес и милиция - разные вещи. Люди в погонах должны заниматься милицейской работой», - сказал А.МОГИЛЕВ.
«Те, кто пришли в милицию заниматься бизнесом, разными его видами: криминальными или легальными, - должны из милиции уйти. Кто не хочет этого делать, того выгоним, а то и пожестче поступим», - подчеркнул А.МОГИЛЕВ.
Как сообщал УНИАН, А.МОГИЛЕВ был назначен министром внутренних дел Украины 11 марта.
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