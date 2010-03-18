Пинзеник: МВФ не будет столь благосклонен к Азарову, как к Тимошенко

Экс-министр финансов Украины Виктор ПИНЗЕНИК считает, что Международный валютный фонд не будет столь же благосклонным к правительству Николая АЗАРОВА, как в прошлом году к Кабинету Министров Юлии ТИМОШЕНКО. Об этом он заявил в интервью еженедельнику «Комментарии:».

По словам В.ПИНЗЕНИКА, в прошлом году МВФ действовал, учитывая мировые обстоятельства, а не на личность.

«Ситуация в мире была очень нестабильной и происходящее в Украине могло стать серьезным раздражителем для новой волны банковского кризиса в Центральной Европе. В этой ситуации дешевле было дать Украине деньги, чем впоследствии потратить на порядок больше средств на спасение банков», - рассказал он.

По мнению экс-министра финансов, сейчас ситуация иная – банковский сектор в мире в лучшем состоянии – а, следовательно, деньги Украине будут предоставлять только после того, как кредиторы убедятся, что заемщик сможет их вернуть.

В.ПИНЗЕНИК также выразил предположение, что МВФ откорректирует программу сотрудничества с украинским правительством.

«Будут ужесточены требования к нашей стране с учетом новых экономических реалий: рост внешнего долга, огромный бюджетный дефицит. (.) Скорее всего, станут жестче некоторые требования к дефициту всех публичных средств, включая кассовые разрывы «Нафтогаза» и Пенсионного фонда», - сказал он.

Эти же факторы, по мнению В.ПИНЗЕНИКА, влияют и на поведение иностранных инвесторов.

«Сейчас для инвесторов возникает главный риск - невозможность подсчитать доходы и расходы, то есть прибыль. Огромный дефицит бюджета и возможность подключения к его покрытию печатного станка не позволяет делать такие оценки», - заявил он.

По словам экс-министра финансов, возобновление инвестиций напрямую связано с восстановлением бюджетного баланса, и здесь инвесторы будут ориентироваться не на фамилию или на декларации, а на конкретные действия.