Тимошенко уверена, что правительство «клептоманов и невежд» - ненадолго

Первым пунктом деятельности оппозиционного правительства станет разработка законопроекта об основах внутренней и внешней политики Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщила председатель Координационного совета объединенной парламентской оппозиции Юлия ТИМОШЕНКО.

По ее словам, этот вопрос будет обсуждаться на первом заседании оппозиционного правительства, которое состоится через неделю.

Кроме того, по словам Ю.ТИМОШЕНКО, оппозиционное правительство будет проводить работу по принятию тех законопроектов, которые были подготовлены ее Кабинетом министров, однако не были рассмотрены в парламенте. По данным Ю.ТИМОШЕНКО, таких законопроектов насчитывается 200. «И это не будет работа лишь на бумаге, это будет работа по осуществлению реформ», - сказала она.

Кроме того, оппозиционное правительство будет контролировать каждый шаг Кабинета министров в сфере использования государственной собственности.

Также, по словам Ю.ТИМОШЕНКО, оппозиционное правительство планирует подготовить свой проект государственного бюджета на 2010 год, предусматривающий осуществление бюджетной реформы.

Кроме того, добавила Ю.ТИМОШЕНКО, оппозиция и оппозиционное правительство будут контролировать выполнение Кабмином закона о повышении социальных стандартов, на принятии которого настаивали депутаты от фракции Партии регионов.

Она также заметила, что оппозиционное правительство будет сформировано на новой основе, соответствующей европейской модели. «Это правительство будет формироваться не на отраслевой основе, а на функциональном подходе», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом она добавила, что именно по такой модели будет сформирован и Кабинет министров, когда ее команда вернется к власти. «Правительство клептоманов и невежд Виктора ЯНУКОВИЧА пришло ненадолго, и у меня нет в этом никаких сомнений», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. Она также заверила, что министры, которые вошли в оппозиционное правительство, четко будут разделять в своей работе бизнес и власть.