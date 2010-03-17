У Азарова рассказали, какого цвета должны быть учебники истории

Вице-премьер Владимир СЕМИНОЖЕНКО заявляет, что в Украине останется 12-летняя система среднего образования.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.СЕМИНОЖЕНКО сказал сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

«Поскольку для 12-летней школы не готовы ни учебники, ни методические решения, возможно, мы остановимся на 11-ти классах и будет дополнительный первый класс, который будет как подготовительный класс», - сказал В.СЕМИНОЖЕНКО.

В то же время, по его мнению, для этого необходимо улучшить инфраструктуру дошкольных учреждений. В.СЕМИНОЖЕНКО отметил, что все шаги по реформированию системы образования будут осуществляться по результатам дискуссий в профессиональных кругах.

Вице-премьер также сообщил, что правительство обеспечит объективность процесса подготовки учебников, в том числе учебных пособий по истории.

«Учебники истории не должны иметь цветов – ни оранжевого, ни бело-голубого, ни какого-то другого. Более того, учебники истории не должны быть и черно-белыми. Поэтому политизации подхода к учебникам не будет никогда, пока работает эта команда. Главное - улучшить качество методических и научных советов, которые будут утверждать учебники», - добавил В.СЕМИНОЖЕНКО.