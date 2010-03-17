Новый глава МВД хочет выгнать из своего аппарата 26 человек

Министр внутренних дел Украины Анатолий МОГИЛЕВ планирует почти вдвое сократить аппарат министра.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам в Киеве сообщил советник министра Константин СТОГНИЙ.

«Министр внутренних дел планирует делать реорганизацию центрального аппарата МВД. В частности, сейчас аппарат министра составляет 54 сотрудника. Принято решение сократить его до 28», - сказал К.СТОГНИЙ.

По его словам, вместе с тем, состоятся серьезные реформы в структуре Главного управления борьбы с организованной преступностью МВД, но это не означает сокращения. Как сказал советника министра, 150 работников ГУБОП будут переданы в подразделения на местах, в регионы, где они будут заниматься непосредственно не бюрократической работой, а раскрытием преступлений. «Если они еще не забыли, как это делается. Если забыли – они будут заменены», - сказал К.СТОГНИЙ.