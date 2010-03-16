Министра Януковича предупредили, что «снимать сливки» не выйдет

Заместитель директора Агентства моделирования ситуаций (АМС) Алексей ГОЛОБУЦКИЙ считает, что министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Александр ПОПОВ должен незамедлительно перейти к модернизации отрасли, опираясь на опыт и наработки профильных организаций и экспертов.

Об этом говорится в комментарии А.ГОЛОБУЦКОГО, переданном агентству УНИАН.

«Министру ЖКХ Александру ПОПОВУ, в очередной раз пришедшему на эту должность, как специалисту должно быть очевидно, что промедление с модернизацией и системными реформами в отрасли – смерти подобно. Износ коммуникаций достиг своей критической точки, амортизация постсоветских систем магистралей превышает допустимые для дальнейшей эксплуатации параметры, монопольное положение отдельных операторов рынка не позволяет нормально развиваться всему жилищно-коммунальному комплексу, конкурентные правила не работают, от чего страдает качество предоставляемых услуг и конечный их потребитель – население Украины», - подчеркнул эксперт.

При этом, по его словам, предыдущий министр Алексей КУЧЕРЕНКО «занимался не модернизацией, а консервацией установленных правил на рынке, подыгрывая монополистам и фиксируя их исключительные права и положение», и если А.ПОПОВ также пойдет по пути наименьшего сопротивления, Украина станет эпицентром тотальной техногенной катастрофы.

По мнению А.ГОЛОБУЦКОГО, А.ПОПОВ должен возглавить процесс кардинальных реформ в ЖКХ, учитывая, что соответствующий социальный запрос уже сформирован.

«В свою предыдущую каденцию А.ПОПОВ не отличился особым реформаторством, иначе отрасль не досталась бы А.КУЧЕРЕНКО в столь плачевном положении», - заявил эксперт, добавив, что за период независимости Украины все министры ЖКХ инертностью своих действий лишь усугубляли общую ситуацию в отрасли.

Однако, подчеркнул он, период эксплуатации исторически существующих коммуникаций практически завершился, и теперь просто невозможно «снимать сливки» без модернизации и вкладывания денег в реформы отрасли. Поэтому, убежден А.ГОЛОБУЦКИЙ, новому министру необходимо начать диалог с операторами рынка, профильными организациями и экспертами отрасли, наработавшими серьезные пакеты предложений по улучшению состояния ЖКХ и выведению его из кризиса.

«Не зря вдоль столичных дорог появились биллборды о «не»зависимой Украине, которые информируют о том, что около 70% тепла теряется по неэффективным коммуникациям, не доходя до батарей конкретных квартир. Не зря сеть региональных отделений Всеукраинского общественного движения «Коммунальный фронт» расширяется изо дня в день, т.к. люди недовольны жилищно-коммунальными услугами и готовы бороться за свои права и свой комфорт», - заявил замдиректора АМС.

А.ГОЛОБУЦКИЙ подчеркнул, что эти и другие примеры свидетельствуют о том, что потребность коммунальных перемен созрела «снизу», и у «верхов» нет возможности далее игнорировать этот социальный запрос.