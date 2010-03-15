У Черновецкого подтвердили, что Басс поломал позвоночник
18:39, 15 марта 2010Политика
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"Три недели будет на больничном"
|Денис Басс
Как сообщили УНИАН в пресс-службе мэрии, Д.Басс посещал Грецию на этих выходными и там получил травму.
“Был в Греции, был на Афоне. Сломал два позвонка. Три недели будет на больничном”, - сказали УНИАН в пресс-службе КГГА.
На вопрос, из-за чего произошла травма, ответили: «упал», не уточняя при этом подробностей.
Сейчас Д.Басс проходит лечение в одной из больниц Киева, прибавили в мэрии. Но в какой именно – информацию на данный момент не разглашают.
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