У Черновецкого подтвердили, что Басс поломал позвоночник

В Киевской городской госадминистрации подтвердили информацию о том, что Денис БАСС травмировал позвоночник

Как сообщили УНИАН в пресс-службе мэрии, Д.Басс посещал Грецию на этих выходными и там получил травму.

“Был в Греции, был на Афоне. Сломал два позвонка. Три недели будет на больничном”, - сказали УНИАН в пресс-службе КГГА.

На вопрос, из-за чего произошла травма, ответили: «упал», не уточняя при этом подробностей.

Сейчас Д.Басс проходит лечение в одной из больниц Киева, прибавили в мэрии. Но в какой именно – информацию на данный момент не разглашают.

УНИАН- Киев