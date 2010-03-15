У Черновецкого подтвердили, что Басс поломал позвоночник

18:39, 15 марта 2010
Политика
3941 0

"Три недели будет на больничном"

Денис Басс
В Киевской городской госадминистрации подтвердили информацию о том, что Денис БАСС травмировал позвоночник .

Как сообщили УНИАН в пресс-службе мэрии, Д.Басс посещал Грецию на этих выходными и там получил травму.

 “Был в Греции, был на Афоне. Сломал два позвонка. Три недели будет на больничном”, - сказали УНИАН в пресс-службе КГГА.

На вопрос, из-за чего произошла травма, ответили: «упал», не уточняя при этом подробностей.

Сейчас Д.Басс проходит лечение в одной из больниц Киева, прибавили в мэрии. Но в какой именно – информацию на данный момент не разглашают. 

УНИАН- Киев

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter