Балога понял, как надо бороться с «болезнями» чиновников

Лидер партии "Единый центр" Виктор БАЛОГА подчеркивает, что в Украине должна быть остановлена эпидемия "болезней" чиновников накануне их ожидаемых увольнений с занимаемых должностей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ЕЦ, такое убеждение политик выразил, комментируя информацию о том, что некоторые руководители областей ушли на больничный, чтобы оттянуть момент своей отставки.

По мнению В.БАЛОГИ, после избрания Президента и формирования нового состава Кабинета министров сложились все необходимые предпосылки, чтобы прекратить недостойную практику, когда высокопоставленные должностные лица умышленно ложатся в больницу или берут больничный, чтобы обезопасить себя от увольнения. «Еще никогда не было случая, чтобы кто-то из чиновников внезапно слег накануне назначения. В основном болезнь поражает внезапно обессиленные организмы начальства как раз перед катапультированием с нагретого кресла. То есть чиновники просто цинично пользуются нормами законодательства, которое не позволяет увольнять государственного служащего во время его болезни», - подчеркнул он.

Такое использование закона с корыстной целью В.БАЛОГА назвал «бегством от неминуемого под капельницу». Причем, по его словам, отдельные чиновники своим трусливым поведением бросают тень на тех коллег, которые действительно не держатся за должности. "Поэтому Президенту и премьер-министру нужно найти надежный юридический способ профилактики такого рода чиновничьих заболеваний. В частности, не назначать на высокие посты людей без надлежащих медицинских показаний. Ведь, как правило, на высокие посты заступают крепкие и здоровые, а как дело идет к увольнению - часто изображают из себя инвалидов. Это делается и для того, чтобы после отстранения от должности выбить сотню тысяч гривен компенсации за якобы потерянное здоровье", - отметил политик.

По убеждению В.БАЛОГИ, сразу же после инаугурации новоизбранного главы государства все руководители президентских структур, председатели областных и районных государственных администраций должны были бы сразу написать заявления об отставке, однако кое-кто из должностных лиц высокого ранга этого не сделали, явно рассчитывая на продолжение пребывания на занимаемых должностях. «Это как минимум не достойно и не этично по отношению к Президенту. Это поведение слабых и явный конъюнктурный признак. Вслед за отставкой правительства все руководители ОГА и РГА также должны покинуть свои кабинеты. Президенту стоит подписать указы об отставке региональных руководителей автоматически и в отношении всех без исключения, взяв на себя ответственность за качество новых назначений на местах», - заявил В.БАЛОГА.

При этом он сообщил, что руководящие органы ЕЦ обсудят поведение однопартийца, председателя Хмельницкой областной госадминистрации Ивана ГАВЧУКА, который добровольно не ушел со своей должности. В случае, если действия коллеги будут признаны несоответствующими этике поведения государственного служащего и наносящими ущерб репутации партии, в отношении него будут приняты дисциплинарные меры в соответствии с уставом ЕЦ.