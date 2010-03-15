НУ-НС хочет попасть в оппозиционный Кабмин, минуя «аэродром» Тимошенко

Сегодня председатель фракции НУ-НС Николай МАРТЫНЕНКО и народный депутат от НУ-НС Анатолий МАТВИЕНКО зарегистрировали в парламенте проект Закона “Об изменениях Регламента Верховной Рады в части деятельности парламентской оппозиции».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе фракции «Наша Украина - Народная самооборона».

Данным законопроектом предусмотрено, что любой фракции, заявившей о своей оппозиционности к действующей власти, будет предоставлена возможность осуществлять свои контрольные функции в полном объеме (создание оппозиционного правительства, гарантированное право на выступление с трибуны ВР и тому подобное).

По мнению авторов законопроекта, действующая редакция Регламента ВР ограничивает право на оппозиционную деятельность депутатских фракций, поскольку предоставляет формализованные возможности для эффективной оппозиции только одной – наибольшей фракции.

«Хочу напомнить, что Регламент Верховной Рады совместно готовили и принимали Партия регионов и БЮТ. Нормой об официальной оппозиции они подготовили себе запасной аэродром, то есть, в Регламенте сознательно заложена схема монополизации оппозиции наибольшей фракцией среди некоалиционных”, - отмечает Н.МАРТЫНЕНКО.

По его словам, фракция НУ-НС заявила о своей оппозиционности, но “мы не хотим быть «подносчиками снарядов» для одной, пусть и самой многочисленной фракции”. “Цель нашей деятельности в оппозиции – не реванш отдельно взятого политика, а отстаивание развития Украины как европейского государства», – сказал он.

Авторы предложенных изменений к Регламенту ВР отметили, что «это в России есть лишь одна оппозиция, а европейская политическая традиция предусматривает политическое разнообразие и свободную конкуренцию». «Монополизация власти одной силой, а оппозиции – другой, в наших условиях приведет к повторению ПРиБЮТ, просто в измененной форме. В оппозиции мы можем сотрудничать со всеми депутатами и их объединениями, которые разделяют наши идеологические принципы, в том числе с БЮТ. Но без разделения на «старших» и «младших», отмечают во фракции НУ-НС.