Яценюк заявляет о намерении создать собственное правительство

Лидер политической партии «Фронт Перемен», народный депутат Украины Арсений ЯЦЕНЮК переходит в оппозицию и приступает к формированию собственного правительства.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении пресс-офиса «Фронта Перемен».

Такое решение политик принял после встречи с Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, которая состоялась сегодня.

«После сегодняшней сложной, но очень важной встречи с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ я принял решение - перейти в оппозицию, сформировать собственное правительство и защищать ценности, идеалы и позицию, с которой я шел на президентские выборы», - заявил лидер «Фронта Перемен».

А.ЯЦЕНЮК считает, что в другом случае, в частности, в рамках коалиции с Партией регионов, реализовать свою позицию ему не удастся. «Это единственный путь к тому, чтобы реализовать свое видение развития страны. В другой конструкции, в частности, в конструкции с Партией регионов, сегодня это невозможно сделать», - сказал он.

Политик при этом подчеркнул, что решение о переходе в оппозицию окончательное. По словам А.ЯЦЕНЮКА, он будет формировать «настоящую европейскую оппозицию».

Как сообщал УНИАН, сегодня состоялась встреча В.ЯНУКОВИЧА с А.ЯЦЕНЮКОМ.

"Я предложил Арсению ЯЦЕНЮКУ высокий пост в будущем правительстве, которое мы, надеюсь, создадим уже в ближайшие дни. Но Арсений Петрович отказался и выразил убеждение, что ему предстоит перейти в оппозицию ", - сказал Президент после встречи.