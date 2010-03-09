Эксперт видит, что Тигипко и Яценюку уже дышат в спину

Если лидеры «третьих сил» Арсений ЯЦЕНЮК и Сергей ТИГИПКО начнут сотрудничать с коалицией и администрацией Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, это может существенным образом переформатировать общественный запрос на новые лица в политике.

С одной стороны, общественную и даже электоральную поддержку получат новые проекты, а с другой – усилится общая политическая апатия, считает директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий КУЛИК, комментируя возможность сотрудничества с новой властью А.ЯЦЕНЮКА или С.ТИГИПКО.

В комментарии, переданном УНИАН, В.КУЛИК отмечает: «Несомненно, позиция А.ЯЦЕНЮКА в контексте активных политических торгов с В.ЯНУКОВИЧЕМ выглядит несколько диссонирующей с его предвыборными обещаниями. Однако подобный «конструктивизм» может иметь и более глобальные, в том числе электоральные последствия. Дело в том, что запрос на «новые лица в политике» остается не реализованным. И в случае, если С.ТИГИПКО и А.ЯЦЕНЮК согласятся на сотрудничество с командой В.ЯНУКОВИЧА, то избиратель попросту переориентируется на новые проекты, которые уже сейчас реализуются, в том числе и на региональном уровне». При этом эксперт отметил «достаточно активную и эффективную общественную инициативу «Новый Донбасс», поддерживаемую Натальей КОРОЛЕВСКОЙ» и не исключил появление «своих» региональных проектов Нестора ШУФРИЧА, Раисы БОГАТЫРЕВОЙ и других, совершенно новых, проектов».

По мнению В.КУЛИКА, несмотря на «обостренную» политическую дискуссию между командами В.ЯНУКОВИЧА и Юлии ТИМОШЕНКО, в обществе будет продолжаться усиливаться тенденция к поиску альтернативных идеологий. «Даже в случае дискредитации идеи альтернативных политических проектов со стороны команд А.ЯЦЕНЮКА и С.ТИГИПКО, общественный запрос на «новые лица» будет существовать и, возможно, даже усиливаться, особенно в контексте предстоящих местных и парламентских выборов. Очевидно, что на этом этапе мы столкнемся с выходом на всеукраинский уровень ряда новых идеологических (например, левых и левоцентристских) и региональных проектов, претендующих на аккумуляцию протестного избирателя», - отметил директор Центра исследований проблем гражданского общества.