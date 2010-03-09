Яценюк подносит снаряды для Партии регионов?
Филенко комментирует заявления коллеги
Лидер партии «Фронт перемен» Арсений ЯЦЕНЮК исполняет роль «подносчика снарядов» для Партии регионов.
Об этом заявил народный депутат от Блока Юлии Тимошенко Владимир ФИЛЕНКО на брифинге в Верховной Раде, сообщает пресс-служба БЮТ.
«Я имею в виду последние заявления ЯЦЕНЮКА, который обратился к Президенту с какой-то причудливой идеей временной коалиции, которая не попадает ни в закон, ни в Конституцию», - сказал В.Филенко.
Депутат также прокомментировал высказывание В.ЯЦЕНЮКА в эфире программы «Свобода слова» о том, что он не против создания коалиции в составе Партии регионов и НУ-НС, которая бы работала до окончания этой каденции Верховной Рады.
«Понятное дело, что в качестве премьера Арсений Петрович представляет себя любимого», - отметил В.ФИЛЕНКО.
По его мнению, подобные заявления дают основания говорить, что любые разговоры о наличии третьей силы в Украине - «это полный бред».
«Третьей альтернативы на сегодня нет. Она не актуальна, она не возникает», - считает В.ФИЛЕНКО.
Кроме того, народного депутата выразил возмущение по поводу того, что В.ЯЦЕНЮК обратился к Президенту В.ЯНУКОВИЧУ якобы от имени своих избирателей.
«Те избиратели, которые поддержали его в конкретной ситуации, не его навсегда», - сказал В.ФИЛЕНКО.