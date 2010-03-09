Верховная Рада дала зеленый свет коалиции «тушками»

Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в ст.61 Закона Украины «О Регламенте Верховной Рады Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, “за” проголосовали 235 народных депутатов из 417 зарегистрированных в сессионном зале.

Согласно закону, коалиция депутатских фракций - это сформированное по результатам выборов и на основе согласованных политических позиций и на принципах, установленных Конституцией Украины и Регламентом ВР, объединение депутатских фракций, народных депутатов, в которое входит большинство народных депутатов от конституционного состава Верховной Рады.

Коалиция формируется на протяжении одного месяца со дня открытия первого заседания новоизбранной Верховной Рады или на протяжении 1 месяца со дня прекращения деятельности предыдущей коалиции.

К коалиционному соглашению добавляется список народных депутатов, сформировавших коалицию, личными подписями народных депутатов, и такой список является неотъемлемой составляющей коалиционного соглашения.

Также предусмотрено, что коалиция считается сформированной с момента официального объявления об этом председателем на пленарном заседании парламента на основании поданных в аппарат ВР документов.

Сообщение о формировании коалиции, коалиционное соглашение и персональный состав коалиции не позже как через 4 дня после официального объявления на пленарном заседании о ее формировании публикуется в газете «Голос України».

Как сообщал УНИАН, 4 марта парламент 229 голосами принял в первом чтении законопроект о внесении изменений в Регламент Верховной Рады, которые позволяют формировать парламентскую коалицию из отдельных депутатов.

Верховная Рада также проголосовала за направление законопроекта на подготовку ко второму чтению по сокращенной процедуре.

"Коалиция депутатских фракций в Верховной Раде – это сформированное по результатам выборов и на основе согласованных политических позиций и на принципах, установленных Конституцией и этим Регламентом, объединение депутатских фракций, народных депутатов, в которое входит большинство народных депутатов от конституционного состава Верховной Рады", - говорится в законопроекте.