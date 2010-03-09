Суд обязал Симоненко с трибуны ВР извиниться за ложь о Шухевиче

Иск детей Главного командира УПА Романа Шухевича к первому секретарю ЦК КПУ Петру СИМОНЕНКО удовлетворен. Об этом сообщает в своем блоге Моисей ФИШБЕЙН- выдающийся украинский поэт и переводчик.

Как передает “Львовский портал”, М.ФИШБЕЙН сообщает, что 14 января этого года Печерский районный суд Киева удовлетворил иск детей Р.Шухевича к лидеру КПУ по поводу распространенной им в 2007 году неправдивой информации о том, якобы Гитлер вручил Р.Шухевичу две немецкие награды – «Железные кресты». Такое заявление П.СИМОНЕНКО сделал с трибуны парламента.

Однако во время судебного разбирательства ни он, ни его представители не смогли привести никаких доказательств того, что такое событие действительно имело место.

Поэтому суд решил: «Обязать СИМОНЕНКО Петра Николаевича на ближайшем с момента вступления в законную силу решения суда пленарном заседании Верховной Рады Украины опровергнуть распространенную им недостоверную информацию о Романе Шухевиче».

В сообщении М.ФИШБЕЙНА указано, что ответчик не обжаловал решение суда, следовательно, оно вступило в законную силу, и на ближайшем пленарном заседании П.СИМОНЕНКО должен опровергнуть свое выступление почти трехлетней давности.