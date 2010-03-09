В НУ-НС говорят, что на этой неделе глупостей делать не будут

Заместитель председателя фракции НУНС и один из лидеров Народной самообороны Тарас СТЕЦКИВ категорически опроверг прогнозы относительно блокирования на будущей неделе трибуны Верховной Рады.

В интервью “Немецкой волне” он назвал планы по блокированию работы парламента "глупостью". "Нельзя уподобляться до того, что делала Партия регионов последние два года. Ведь это нецивилизованный способ ведения политической деятельности", - считает народный депутат.

Т.СТЕЦКИВ убежден, что нужно предоставить Партии регионов возможность сформировать новую коалицию и правительство, и продемонстрировать возможность вывести страну из кризиса. В то же время, депутат не исключил, что треть депутатов от его политической силы может войти в состав новой коалиции.

Как сообщал УНИАН, 5 марта народный депутат от блока “ Наша Украина – Народная самооборона ” Юрий ГРИМЧАК заявил, что коалиционное соглашение с Партией регионов готовы подписать 25 депутатов от НУ-НС.