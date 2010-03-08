"Становись в ряды национальной оппозиции" - кампания ВО Свобода

Одесская городская организация Всеукраинского объединения «Свобода» начала мобилизационную кампанию в рамках всеукраинской акции «Становись в ряды национальной оппозиции».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВО “Свобода”, в разных районах Одессы были установлены агитационные палатки, возле которых активисты раздавали газеты, листовки соответствующего содержания и собирали подписи на защиту единого государственного языка.

Председатель одесской городской организации ВО «Свобода» Андрей МАЛЯС, комментируя цель проведения акции заявил: «Свобода», как и обещала, будет объединять вокруг себя национальную оппозицию, которая будет бороться за украинские национальные идеалы, за то, чтобы Украина стала действительно Украинским государством”. Он призывал патриотов присоединяться к акции “за сохранение национальной идентичности и светлое будущее Украинского государства”. “Великое Украинское государство, в котором будет господствовать социальная, национальная и историческая справедливость, зависит от нас”, - отметил он.

В сообщении также отмечается, что “завтра, 9 марта 2010 года, одесская городская организация ВО «Свобода» примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 196-й годовщине со дня рождения пророка и гиганта национального духа Тараса Шевченко. В одноименном парке возле памятника Кобзарю все желающие смогут присоединиться к национальной оппозиции и поставить подпись на защиту единого государственного языка”.