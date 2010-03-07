Крымские регионалы приготовили парламенту нового главу

Президент корпорации «Укрросбуд», депутат Верховного совета Крыма Владимир КОНСТАНТИНОВ решением президиума политсовета Партии регионов назначен исполняющим обязанности председателя крымской организации этой политической силы.

Как передает корреспондент УНИАН, решение было озвучено 6 марта на совете организации.

С середины сентября 2009 года временно исполнял обязанности руководителя крымской организации Партии регионов секретарь горсовета Ялты, член ПР Алексей БОЯРЧУК. До этого лидером крымских регионалов был депутат Верховной Рады Украины Василий КИСЕЛЕВ. Президиум политсовета Партии регионов решил исключить В.КИСЕЛЕВА из партийных рядов за «причинение вреда ее репутации» и нарушение требований устава. После чего он заявил о добровольном выходе из партии. Затем политика исключили из фракции ПР в парламенте страны.

Участники заседания проголосовали за избрание В.КОНСТАНТИНОВА лидером фракции Партии регионов в крымском парламенте.

Фракции предложат инициировать проведение внеочередной сессии «по вопросу переизбрания спикера» автономии. На должность нового главы парламента рекомендована кандидатура В.КОНСТАНТИНОВА, говорится в сообщении штаба.

Крымским спикером является член Партии регионов Анатолий ГРИЦЕНКО. Он же возглавлял фракцию блока «За Януковича!» в парламенте автономии.

«Виктор ЯНУКОВИЧ вызывал к себе Анатолия ГРИЦЕНКО и предложил ему перейти на работу в Киев», - информирует официальный сайт крымской организации со ссылкой на зампредседателя ПР Василия ДЖАРТЫ, который курирует Крым по партийной линии.

В.КОНСТАНТИНОВ заявил, что уже сложил с себя полномочия президента компании «Укрросбуд», передав дела другому человеку, и «готовится выполнять новую роль», сообщает сайт.

«Мне бы хотелось, чтобы ни у кого не было опасений, что, совмещая исполнение обязанностей главы парторганизации и занимая должность спикера, я узурпирую власть», - цитирует В.КОНСТАНТИНОВА портал.