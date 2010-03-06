Эксперт считает, что в Москве Янукович выполнил "определенный ритуал"

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ во время первого своего визита в Россию не стал входить в детали взаимных проектов, поскольку не готов к более серьезному разговору из-за отсутствия пропрезидентской коалиции в Верховной Раде.

Такое мнение корреспонденту УНИАН высказал аналитик Варшавского университета Анджей ШЕПТИЦКИЙ.

Эксперт отметил, что редко во время первого зарубежного президентского визита доходит до серьезных заявлений, которые ведут к кардинальным сдвигам в отношениях.

"Это определенный ритуал, который он выполнил, показывая выразительно, как формально видит свои приоритеты: сначала Брюссель, потом Москва", - сказал он.

А.ШЕПТИЦКИЙ также не исключил, что В.ЯНУКОВИЧ воздержался от более конкретных заявлений в вопросах газотранспортного консорциума, пребывания в Крыму Черноморского флота РФ и участия Украины в таможенном союзе с Россией, Беларусью и Казахстаном, поскольку хотел подождать более детальных предложений россиян по этим вопросам.

Нынешний украинский Президент “не хочет первым выкладывать карты на стол”, - сказал эксперт.

Он считает, что стороны могут вернуться к более серьезному разговору после создания новой коалиции и правительства.