Тигипко считает, что из-за коалиции «тушек» рухнет гривня

Лидер партии «Сильная Украина» Сергей ТИГИПКО называет политическим рейдерством попытки изменить конституционный порядок формирования парламентской коалиции. Об этом он заявил в эфире телеканала ТВi, сообщает пресс-служба канала.

«Это будет колоссальная ошибка и Виктора ЯНУКОВИЧА, если он подпишет такой закон, и большинства, и ПР, если они пойдут на это, потому что это прямое нарушение Конституции», - заявил политик.

«Ни один честный человек не поддержит такую власть, это означает, что никаких реальных изменений не удастся сделать. Для реформ нужна поддержка общественности, а если они (политики) пойдут на это, то сразу потеряют поддержку Запада, западных инвесторов, я говорю о МВФ, Всемирном банке, и тогда мы будем иметь слабую гривню и другие последствия», - подчеркнул С.ТИГИПКО.

«Это практически будет политическое рейдерство», - резюмировал политик.

Лидер партии отметил, что та же Юлия ТИМОШЕНКО, находясь на посту премьер-министра могла создать такое большинство, но она не пошла на это, хотя ей также была очень нужна поддержка парламентского большинства.

Он обратил внимание на недопустимость пытаться получить поддержку парламента любыми методами.

С.ТИГИПКО прогнозирует очень большую консолидацию демократических сил против В.ЯНУКОВИЧА, Партии регионов и такого большинства в парламенте. «Ни один порядочный человек с ними сотрудничать не будет», - считает политик.

По его словам, выход из ситуации - досрочные парламентские выборы и новый парламент, который создаст легитимную коалицию и не будет бояться делать непопулярные реформы.

«Стабильное большинство возможно только через новые парламентские выборы», - уверен политик.

Кроме того, С.ТИГИПКО подчеркнул, что его не интересует должность секретаря СНБО. «Никаких таких разговоров со мной не было и скажу откровенно - эта позиция (секретаря СНБО) для меня неинтересна и ни на какие такие назначения я не пойду», - уверяет политик.

В ответ на замечание, что это могут быть сигналы от власти политик сказал: «Пусть сигналят более конкретно, и проводят более конкретные разговоры, иначе эти сигналы ни к чему не приводят».

Он предположил, что новое правительство будет состоять из администраторов, а не реформаторов. «Это такой советский тип правительства, который результатов не даст», - убежден С.ТИГИПКО.

Как сообщал УНИАН, 4 марта ВР приняла за основу изменения в свой Регламент, которыми разрешается отдельным депутатам входить в коалицию. Вместе с тем есть разъяснение Конституционного Суда, что в состав коалиции могут входить только фракции.