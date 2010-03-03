Тимошенко срочно собрала фракцию и рассказала, что делать

Фракция БЮТ будет переходить в оппозицию, не ожидая формирования новой коалиции в Верховной Раде.

Об этом корреспонденту УНИАН заявил заместитель лидера фракции БЮТ Андрей ШКИЛЬ.

По словам А.ШКИЛЯ, соответствующее решение было принято сегодня на заседании фракции БЮТ, которое состоялось сразу после голосования за отставку правительства.

А.ШКИЛЬ сообщил, что в заседании фракции БЮТ принимала участие Юлия ТИМОШЕНКО.

«Мы решили, что будем переходить в оппозицию, не ожидая формирования новой коалиции в ВР», - сказал А.ШКИЛЬ.

По его словам, во время заседания фракции обсуждались также действия БЮТ в оппозиции.