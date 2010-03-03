Тимошенко: команда Януковича захватила титановую отрасль

Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко считает, что политика нового Президента Виктора ЯНУКОВИЧА представляет угрозу территориальной целостности Украины и ее демократическому выбору.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня в парламенте.

«Я считаю, что именно сейчас нужно говорить, что как раз от этого человека – господина ЯНУКОВИЧА – исходит угроза: во-первых, ослабления независимости нашего государства, во-вторых – прямая угроза территориальной целостности нашей страны, прямая угроза демократии, свободе слова и стратегической собственности нашего государства», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер считает, что перед этими вызовами демократические силы в парламенте должны консолидироваться.

«Я хотела бы, чтобы мы сегодня осознали, что против такой политики у Украины есть защита, и защита – это объединенная демократическая команда, которая, я убеждена, будет создана в этом парламенте, и которая будет защищать Украину каждый день», - подчеркнула она.

Ю.ТИМОШЕНКО напомнила, что на протяжении первых дней президентства В.ЯНУКОВИЧА его команда с помощью Генеральной прокуратуры и СБУ захватила титановую отрасль, а также месторождение «Сахалинское». Она напомнила, что все эти факты переданы в Национальный антикоррупционный комитет, созданный в соответствии с указом новоизбранного Президента.