На следующей неделе дело Курочкина передадут в суд

Главное следственное управление ГУ МВД Украины в г. Киеве завершило расследование уголовного дела по обвинениею российского бизнесмена Максима КУРОЧКИНА в вымогании денег.

Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей Главного управления МВД Украины в г. Киеве.

По информации ЦОС, в начале следующей недели планируется передать дело М.КУРОЧКИНА для рассмотрения по существу в суд.

В свою очередь адвокат М.КУРОЧКИНА Василий ДИДЕНКО сообщил журналистам, что он лично уже ознакомился с материалами дела, впрочем, остальные адвокаты, защищающие интересы М.КУРОЧКИНА, еще не успели ознакомиться с материалами.

Что касается обвинительного заключения, то его адвокат «еще не видел», поскольку этот вывод будет предоставлен участникам судебного процесса на стадии предварительного слушания дела в суде.

Как сообщал УНИАН, 20 ноября 2006 года М.КУРОЧКИН был задержан в международном аэропорту «Борисполь» по постановлению Голосеевского райсуда Киева. По данным начальника Национального центрального бюро Интерпола в Украине Кирилла КУЛИКОВА, М.КУРОЧКИН подозревается в причастности к совершению двух преступлений.

23 ноября Голосеевский райсуд Киева избрал предупредительной мерой для М.КУРОЧКИНА содержание под стражей сроком на два месяца.

24 ноября адвокаты М.КУРОЧКИНА направили в Генеральную прокуратуру Украины ходатайство с просьбой взять из Главного следственного управления УМВД в городе Киеве в свое производство дело их подзащитного.

30 ноября Апелляционный суд Киева отказал в удовлетворении жалобы адвокатов М.КУРОЧКИНА на постановление Голосеевского райсуда и принял решение оставить его под стражей.

18 января Голосеевский районный суд Киева продлил еще на месяц арест М.КУРОЧКИНА.