Тимошенко говорит, что сегодня разрушили последнюю баррикаду

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет о незаконности роспуска демократической коалиции в парламенте.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на брифинге в Кабинете министров.

«Сегодня в Верховной Раде незаконно была разрушена демократическая коалиция. Я могу сказать, что после сфальсифицированных президентских выборов и после четкой концентрированной антидемократической, антиукраинской политики ЯНУКОВИЧА у Украины оставались демократическая коалиция и демократическое правительство, которые могли стать препятствием всем тем действиям, которые недопустимы», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр считает, что объявление о развале демократической коалиции станет исторической ответственностью фракций Блока Литвина и НУ-НС.

«Это была по сути последняя баррикада, которую стоило защищать, если мы хотели защищать независимость, суверенитет, силу и европейское развитие нашей страны», - считает она.

«Я думаю, что это действительно историческая ответственность. Дальше будет четко понятно, что Украина потеряла, от чего Украина не сможет защититься и какие вызовы для Украины не могут быть остановлены именно потому, что разрушили последнюю крепость, последнюю баррикаду защиты всего украинского», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.