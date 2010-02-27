Регионал Лукьянов: Азарову до премьерства не хватает 3-4 голоса

Народный депутат, член фракции Партии регионов Владислав ЛУКЬЯНОВ называет преждевременной информацию о его возможном назначении на должность председателя Винницкой облгосадминистрации.

Об этом он сказал в интервью радио Свобода в субботу.

«Я никогда не выражал мнение о том, чтобы руководить Винницкой областью. Почему Винницкая область - даже версии не хочу допускать», - заявил В.ЛУКЬЯНОВ и прибавил: «Я считаю, это очень преждевременно».

Кроме того, он заверил, что «не вопрос отправить госпожу ТИМОШЕНКО в отставку хоть завтра».

«Такое большинство есть, и почти 45 депутатов от блока «Наша Украина» готовы отправить ТИМОШЕНКО в отставку - то есть это не проблема. Но проблема – определить, кто может быть премьер-министром, под кого можно объединить это большинство», - отметил В.ЛУКЬЯНОВ.

По его словам, Николаю АЗАРОВУ «на сегодня не хватает 3-4 голоса, чтобы стать премьер-министром».

«Но я надеюсь, что мы можем найти эти 3-4 голоса для того, чтобы создать коалицию с премьер-министром Николаем Яновичем АЗАРОВЫМ. Есть другие варианты, которые предложил Виктор Федорович ЯНУКОВИЧ, – ТИГИПКО или ЯЦЕНЮК», - сказал депутат-регионал.

«Я думаю, что каждый из этих, для политики, молодых реформаторов тоже мог бы возглавить команду, но программа должна быть Президента Украины, потому что он шел с этой программой на выборы, и общество ожидает реализации сейчас именно этой программы», - уточнил В.ЛУКЬЯНОВ.