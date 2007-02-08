Томенко стал заместителем Мороза (обновлено)

Народный депутат Украины Николай ТОМЕНКО избран заместителем Председателя Верховной Рады Украины.

В частности, как сообщил председатель счетной комиссии парламента Ярослав СУХОЙ, за избрание Н.ТОМЕНКО вице-спикером парламента во время тайного голосования проголосовали 340 народных депутатов, против – 65 парламентариев.

Я.СУХОЙ также отметил, что бюллетени для голосования взяли 414 народных депутатов. При этом 9 бюллетеней были признаны комиссией недействительными.

После объявления результатов голосования заместитель лидера фракции БЮТ Александр ТУРЧИНОВ вручил Н.ТОМЕНКО от фракции огромный букет белых роз.

Кроме того, Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ сразу же предложил Н.ТОМЕНКО занять его рабочее место в президиуме.

Справка УНИАН. Н.ТОМЕНКО родился 11 декабря 1964 года в Черкасской области. Окончил исторический факультет Киевского университета имени Тараса Шевченко.

Н.ТОМЕНКО – кандидат исторических наук, директор Института политики. Член ВО «Батьківщина» с декабря 2005 р.; заместитель председателя фракции Блока Юлии Тимошенко.

С февраля по сентябрь 2005 г. занимал должность вице-премьер-министра по гуманитарным вопросам.