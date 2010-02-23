США объявили состав делегации на инаугурацию Януковича

Делегацию, которая будет представлять США на инаугурации новоизбранного Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, возглавит советник президента США Барака ОБАМЫ по вопросам национальной безопасности генерал Джеймс ДЖОУНС.

Как сообщает Голос Америки, об этом говорится в заявлении Белого дома со списком лиц, которые будут представлять США на церемонии инаугурации 25 февраля.

В состав американской делегации также вошли посол США в Украине Джон ТЕФФТ, специальная уполномоченная Государственного департамента США по женским вопросам Мелен ВЕРВИР, помощник государственного секретаря США по европейским и евразийским вопросам Филипп ГОРДОН и директор по европейским экономическим вопросам и отношениям с Евросоюзом при Совете по вопросам национальной безопасности Кристина КВИН.