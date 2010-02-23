Кравчук считает, что Янукович будет предлагать на премьера своего человека

Бывший Президент Украины Леонид КРАВЧУК считает, что новоизбранный Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ будет предлагать на должность премьер-министра исключительно своего человека.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение Л.КРАВЧУК выразил сегодня во время пресс-конференции, комментируя заявление В.Януковича, что сейчас есть три кандидатуры на должность главы правительства.

«Мне кажется, Виктор Федорович будет склоняться к проверенному и преданному человеку», - сказал он. Поэтому, по мнению Л.КРАВЧУКА, наиболее вероятной кандидатурой будет Николай АЗАРОВ. Что касается кандидатуры Сергея ТИГИПКО, то, по мнению Л.КРАВЧУКА, он является положительной кандидатурой, поскольку имеет много идей и так же его воспринимает общество.

В то же время, по мнению Л.КРАВЧУКА, С.ТИГИПКО думает о будущем президентстве, чего нет у Н.АЗАРОВА.

По словам Л.КРАВЧУКА, на должность главы правительства В.ЯНУКОВИЧ, скорее всего, выберет ту “кандидатуру, которая вносит в работу большее спокойствие”.

Что касается кандидатуры Арсения ЯЦЕНЮКА, то, по мнению Л.КРАВЧУКА, он чрезвычайно амбициозен и молод для такой должности.