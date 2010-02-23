Сегодняшние подарки Ющенко будут вывозить двумя грузовиками?

Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО продолжают поступать поздравления с днем рожденья.

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА, сегодня на вечер в Секретариате Президента запланирован прием на 220 человек.

По словам И.ВАННИКОВОЙ, для того, чтобы вывезти подарки и цветы, придется заказывать грузовики. «Один - для подарков, один грузовик - для цветов», - сказала пресс-секретарь.

*** Президент Украины В.ЮЩЕНКО родился 23 февраля 1954 года.