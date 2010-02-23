Сегодняшние подарки Ющенко будут вывозить двумя грузовиками?
15:44, 23 февраля 2010Политика
4344 0
Запланирован прием на 220 человек
|Ирина Ванникова
Как сообщила УНИАН пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА, сегодня на вечер в Секретариате Президента запланирован прием на 220 человек.
По словам И.ВАННИКОВОЙ, для того, чтобы вывезти подарки и цветы, придется заказывать грузовики. «Один - для подарков, один грузовик - для цветов», - сказала пресс-секретарь.
*** Президент Украины В.ЮЩЕНКО родился 23 февраля 1954 года.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter