Начальник Генштаба: депутаты подрывают боеготовность армии

В военном ведомстве надеются, что в госбюджете-2010 на потребности обороны будет предусмотрено 19,8 млрд. грн.

В Министерстве обороны и Генеральном штабе Вооруженных сил на Украину надеются, что в государственном бюджете на 2010 год на потребности обороны будут предусмотрены минимально заявленные средства в размере 19,8 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил начальник генерального штаба – главнокомандующий ВСУ, генерал армии Украины Иван СВИДА во время презентации ежегодного издания «Белая книга-2009», которая состоялась сегодня в Киеве.

Начальник Генштаба выразил сожаление, что госбюджет на текущий год до сих пор не утвержден, а, следовательно, Вооруженные силы имеют ограниченные финансовые ресурсы для обеспечения текущих потребностей боевой подготовки и развития.

В то же время И.СВИДА выразил надежду, что в утвержденном финансовом документе Вооруженные силы получат необходимый минимум в сумме 19,8 млрд. грн., о котором в конце прошлого года заявляли Минобороны и Генштаб.

«Если мы такие средства получим, то в конце 2010 года будем отчитываться о намного лучших результатах. Мы настроены на улучшение состояния дел», - сказал И.СВИДА.

Отвечая на вопрос журналистов, могут ли сегодня граждане Украины спокойно спать, полагаясь на защиту украинской армией нашего государства, генерал армии И.СВИДА заявил: «Мы все будем защищать свое государство, у нас есть все для этого».

В то же время он заметил, что «спать спокойно в особый период, если будет угроза, никто не будет». Он пояснил, что для полной уверенности в безопасности уровень финансирования сферы обороны должен составлять, минимум, 2% ВВП ежегодно.

«И те депутаты, которые давят кнопку за бюджет в 12-13 млрд., из них 4 млрд. – за счет спецфонда, которого никогда нет, – это такие же участники подрыва боевой готовности, как и мы – когда нас в этом обвиняют», - сказал И.СВИДА.

Вместе с тем он отметил, что в Министерстве обороны, Генеральном штабе и Вооруженных силах прилагают все усилия, чтобы в сложных финансово-экономических условиях при минимальном обеспечении сберечь личный состав, поддержать в надлежащем состоянии боевую технику и быть готовыми к защите Родины.