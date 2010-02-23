Президент уволил двух членов Нацсовета по телерадиовещанию

08:57, 23 февраля 2010
Политика
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Куруса и Мирошниченко

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своими указами освободил Игоря КУРУСА и Андрея МИРОШНИЧЕНКО от должностей членов Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Тексты документов от 22 февраля размещены на официальном сайте главы государства.

В указах отмечается, что оба члена Нацсовета освобождены “в соответствии с пунктом 13 части первой статьи 106 Конституции Украины”.

Причины освобождения не указываются.

 

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