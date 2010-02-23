Президент уволил двух членов Нацсовета по телерадиовещанию

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своими указами освободил Игоря КУРУСА и Андрея МИРОШНИЧЕНКО от должностей членов Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Тексты документов от 22 февраля размещены на официальном сайте главы государства.

В указах отмечается, что оба члена Нацсовета освобождены “в соответствии с пунктом 13 части первой статьи 106 Конституции Украины”.

Причины освобождения не указываются.