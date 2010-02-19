Кириленко говорит, что его люди за должности не торгуются

Депутатская группа «За Украину!», входящая в состав фракции НУ-НС, не будет входить в коалицию с БЮТ или Партией регионов в обмен на какие-то должности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил лидер группы «За Украину!» Вячеслав КИРИЛЕНКО, комментируя заявление члена его группы Ксении ЛЯПИНОЙ, что группа готова вернуться в состав коалиции с БЮТ, если премьер-министром будет Виктор ЮЩЕНКО.

По словам В.КИРИЛЕНКО, слова К.ЛЯПИНОЙ были вырваны из контекста. «Мы не входим в коалицию с БЮТ, так же мы не намерены входить в коалицию с Партией регионов по принципиальным соображениям», - сказал он.

В.КИРИЛЕНКО добавил, что требование сбора подписей в подтверждение деятельности коалиции является провокацией. «Закон обратной силы не имеет. Если коалиционный спикер хотел бы сам развалить коалицию, то пусть прямо об этом и скажет», - сказал он.

По словам В.КИРИЛЕНКО, «конкретные фамилии на какие-то должности на заседаниях группы «За Украину!» не обсуждались, никакие решения не принимались и приниматься не будут».