Мэр Киева обвинил в кражах люков глав районных администраций

Сегодня Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ провел экстренное совещание по проблемам содержания люков в городе.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КГГА.

Во время совещания Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ поручил всем руководителям районных администраций, коммунальных предприятий и профильных Главных управлений до 23 февраля предоставить полную информацию о количестве и местах расположения люков – особенно вблизи школ, детских садов, жилых домов. Обязательно с указанием организации, которая его обслуживает.

«Поскольку речь идет о травмировании киевлян, я решил взять эту ситуацию под личный контроль. Требую от каждого предоставить директору CALL-центра точные данные по количеству и расположению канализационных люков, которые находятся у вас на балансе для организации работы специальной бригады. За точность и полноту информации несут ответственность лично первые руководители», – заявил он.

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ добавил, что в ближайшие дни мэрия рассмотрит предложения управлений относительно возможной замены металлических канализационных люков на люки из композитных или полимерных материалов, использование которых распространено во всем мире. Кроме того, городской председатель поручил руководителю Главного управления МВД в г. Киеве Виталию ЯРЕМЕ усилить работу по привлечению к ответственности похитителей люков, а также работников пунктов приема металлолома.

Мэр также отметил, что возмущен состоянием дел и полным игнорированием должностными лицами своих обязанностей.

«Никогда не будет порядка в городе, если им управляют 10 безответственных районных руководителей, которые не подчиняются ни городскому председателю, ни Киевсовету, а в отдельных случаях – руководствуются принципом: чем хуже, тем лучше. У нас единственная территориальная община в городе – это Киевляне. И наша обязанность – и правовая, и божья – это сделать все, чтобы киевлянам жилось в столице комфортно. Ваш правовой нигилизм не дает возможности эффективно руководить городским хозяйством», – обратился он к председателям районов.

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявил, что будет выходить с инициативой к Президенту Украины и Верховной Раде внести изменения в Закон «О столице Украины – городе Киеве», которыми предусмотреть исключительное право Киевского городского председателя делать представление на назначение и освобождение председателей районных администраций, как это происходит во всех украинских городах.

Как сообщал УНИАН, вчера киевский городской голова сделал аналогичное заявление из-за ситуации с накоплением снега и льда на крышах домов. В частности, возмущение мэра Киева вызывал факт травмирования киевлянки в результате падения сосульки в Печерском районе, в то время как он неоднократно давал поручения по поводу своевременного предупреждения подобных ситуаций.