Чего ожидать от ревизии существования парламентской коалиции

Политическая ситуация требует от депутатов доказать дееспособность действующей коалиции. Впрочем законных оснований проводить ревизию в рядах коалициантов нет, уверяют эксперты.

Спикер парламента Владимир Литвин хочет от коалиции доказательств, что она существует. На это председатель Верховной Рады дал коалициантам десять дней. БЮТ протестует против такого требования и называет его незаконным, а другая часть коалиции из фракции «Народный союз - Наша Украина» с чистой совестью готова еще раз «подписаться» за существующую коалицию.

Впрочем такой порыв НУ-НСУ расставить в парламенте все точки на «і» может закончиться громким провалом, ведь во фракции не все хотят дальше сотрудничать с Блоком Юлии Тимошенко, говорит руководитель лаборатории законодательных инициатив Игорь Когут. Поэтому, по его мнению, уже вскоре может быть объявлено недоверие правительству на основании недействующей коалиции и может начаться 30-дневный отсчет для создания нового парламентского большинства. «Относительно многих депутатов фракции НУ-НС есть большие сомнения, что они подтвердят свою принадлежность к коалиции с БЮТ и блоком Литвина. Поскольку они уже видят себя в другом формате коалиции, возможно в коалиции с Партией регионов», - заметил Когут.

Он считает, что в новом регламенте, на который ссылается Владимир Литвин, требуя подтвердить существование новой коалиции, такого четкого требования для действующего парламентского большинства нет и подтверждением могли бы быть подписи колициантов, которые сохраняются в Верховной Раде. Однако, по словам эксперта, для депутатов наступило решающее время, чтобы с них спросить об их конкретной работе и достижении. «Это требование наконец выяснить формальное состояние коалиции, есть она, или нет», - сказал Когут.

Немецкая волна