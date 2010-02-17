Тигипко пообещал создать свою группу в Верховной Раде

Лидер партии Сильная Украина Сергей Тигипко будет создавать свою внефракционную депутатскую группу в Верховной Раде.

Об этом он заявил в эфире 5 канала.

"Скорее всего, буду создавать внефракционную группу, потому что это тоже трибуна. Но, безусловно, незапятнанных депутатов будем туда включать, которые смогут помочь по регионам с выборами", - отметил политик.

"Скажу откровенно, жду только одного. Жду определения президента. Ничего не инициируем. Я считаю, что здесь инициатива должна быть за президентом", - подчеркнул Тигипко.

"Пусть он сам проведет соответствующие консультации с фракциями, пусть он сам определится с кандидатурой премьера. Это его игра. Не хотелось бы сейчас, сначала, как только президент пришел, начинать мешать", - заявил он.

По словам политика, "мы видели, чем заканчивается, когда президент и премьер играют в разные какие-то партии".

Тигипко отметил, что у него будет "определенная координация" действий с Арсением Яценюком и Анатолием Гриценко, "но говорить о том, что уже будут готовы какие-то объединения пока преждевременно".

Украинская правда