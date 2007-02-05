Президент подписал закон об императивном мандате

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал закон об императивном мандате для депутатов местных советов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил сегодня на брифинге.

Он отметил, что подписал этот закон, исходя из того, что его поддержало большое количество депутатов – 362 депутата.

В то же время В.ЮЩЕНКО отметил, что считает этот закон не демократическим.

Как сообщал УНИАН, 12 января Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины о статусе депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым и местных советов», установив императивный мандат для депутатов местного самоуправления. Законом предусматривается, что депутат, вышедший из фракции той политической силы, от которой он был избран, может лишиться мандата – по решению руководства этой партии или блока.