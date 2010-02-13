Чорновил: БЮТ имеет право требовать пересчета голосов
...потому что это демократия
Бывший соратник лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА, народный депутат Тарас ЧОРНОВИЛ убежден, что БЮТ имеет полное право требовать пересчета голосов избирателей, и это является вполне демократической процедурой.
Об этом он заявил в эфире программы "Шустер Live" вчера вечером на ТРК «Украина».
"Есть демократическая процедура, и ее каждый имеет право выполнить", - сказал Т.ЧОРНОВИЛ.
Он вспомнил, как в 2004 году, когда был в команде В.ЯНУКОВИЧА, был задействован в процессе обжалования результатов президентских выборов и доказательства фальсификаций со стороны команды Виктора ЮЩЕНКО. Однако, добавил В.ЧОРНОВИЛ, тогда это не удалось сделать. "Мы тоже хотели доказать свою правоту. Возможно, они правы, возможно, не правы, но демократия - это процедура. Они (БЮТ - УНИАН) имеют право и они его должны выполнить", - добавил Т.ЧОРНОВИЛ.
При этом он посоветовал Партии регионов не оказывать этому сопротивление, как это в свое время делала команда В.ЮЩЕНКО. "Давайте не повторять ошибок, как это когда-то делала другая сторона", - добавил народный депутат.