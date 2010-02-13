Чорновил: БЮТ имеет право требовать пересчета голосов

Бывший соратник лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА, народный депутат Тарас ЧОРНОВИЛ убежден, что БЮТ имеет полное право требовать пересчета голосов избирателей, и это является вполне демократической процедурой.

Об этом он заявил в эфире программы "Шустер Live" вчера вечером на ТРК «Украина».

"Есть демократическая процедура, и ее каждый имеет право выполнить", - сказал Т.ЧОРНОВИЛ.

Он вспомнил, как в 2004 году, когда был в команде В.ЯНУКОВИЧА, был задействован в процессе обжалования результатов президентских выборов и доказательства фальсификаций со стороны команды Виктора ЮЩЕНКО. Однако, добавил В.ЧОРНОВИЛ, тогда это не удалось сделать. "Мы тоже хотели доказать свою правоту. Возможно, они правы, возможно, не правы, но демократия - это процедура. Они (БЮТ - УНИАН) имеют право и они его должны выполнить", - добавил Т.ЧОРНОВИЛ.

При этом он посоветовал Партии регионов не оказывать этому сопротивление, как это в свое время делала команда В.ЮЩЕНКО. "Давайте не повторять ошибок, как это когда-то делала другая сторона", - добавил народный депутат.