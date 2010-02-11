The Guardian: Янукович выглядит люмпеном, его речи - как сало

В Украине победил люмпен, и этот факт должен расшевелить ЕС, - считает обозреватель The GuardianТимоти Гартон Эш.

Украина еще не потеряна для Запада, уверяет Эш: победа Януковича подтверждает серьезность демократизации на Украине, так как результат выборов не был известен заранее.

Инопресса цитирует: "Янукович будет стремиться к тесным связям с Россией, но ничто не свидетельствует, что стоящие за ним олигархи хотят, чтобы Украина утратила независимость. Они заинтересованы манипулировать и Евросоюзом, и Россией".

Если Украина сохранит суверенитет, а Янукович в 2015 году потерпит поражение на выборах, то нынешние события окажутся окольным путем к укреплению украинской независимости, полагает Эш, однако для этого нужно мужество Киева, воздержанность Москвы и стратегическое мышление Брюсселя - качества, которые на данный момент слабо проявляются у соответствующих столиц.

Автор статьи признает, что разочаровался в "оранжевой революции": "Олигархи дерутся за кулисами политической арены, точно гангстеры". Правда, в последние пять лет ЕС помогал Украине меньше, чем следовало. Однако украинцы часто вредят себе сами, точно худшие враги, а Европа не может сделать для Украины то, чего Украина не в силах сделать для себя. Янукович выглядит люмпеном даже на фоне других политиков из посткоммунистических стран. Его речи - "тяжелые и вязкие, как сало". "Единственный плюс в том, что Янукович наверняка вызовет у украинской молодежи чувство стыда, омерзение и смех", - говорится в статье.

В любом случае, Западу придется работать с Януковичем. ЕС должен отказаться от нынешних изворотливых формулировок и заявить, что хочет видеть Украину в европейской семье, когда она выполнит все условия членства, советует автор. "Сегодня представительство ЕС в Киеве - унылая бюрократическая контора со скучнейшим сайтом в мире", - утверждает автор. Он рекомендует леди Эштон за год превратить это представительство в образец энергичности, направив туда лучших дипломатов.

Недавно учрежденная инициатива совместного сотрудничества ЕС в Крыму должна оказывать реальную помощь крымчанам всех национальностей, продолжает советовать обозреватель. "И, кстати, если там зреют серьезные смуты, мы узнаем о них заранее", - замечает автор. Для рядовых украинцев самой значимой переменой стало бы смягчение визового режима с ЕС. Все это - скучные, медленные, ничуть не эффектные шаги, но именно в таких делах ЕС силен.