Ахметов с большим уважением к Ющенко может взять его в «Шахтер»

Бизнесмен Ренат Ахметов уважает Виктора Ющенко и готов взять в свою команду.

Об этом он заявил журналистам в штабе Виктора Януковича.

"Секундочку. Что касается президента Ющенко, я могу сказать, что у него прекрасное политическое будущее. Это президент, который был избран народом", - напомнил Ахметов.

"На сегодня модно бросать в него камни. Я смотрю, что много игроков из его команды, когда у него был хороший рейтинг, бежали на хорошей скорости, чтобы пройтись с ним. А, когда он пошел вниз, то бежали - чтобы бросить в него камень. Со своей стороны, могу сказать, что я чувствую большое уважение к президенту Ющенко", - заявил бизнесмен.

На вопрос, готов ли он взять Ющенко в свою команду, Ахметов сказал: "Моя команда - это "Шахтер". Если его это интересует, пожалуйста. В любом качестве мы готовы его пригласить. Но мы должны уважать".

Что касается будущего Юлии Тимошенко, то бизнесмен сказал: "Ну, за нее проголосовали много избирателей. Это говорит не то что о ее будущем, а о ее настоящем".

Украинская правда