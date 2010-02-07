Колесников заявляет, что Партия регионов защитит ЦИК

Партия регионов будет защищать Центральную избирательную комиссию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель председателя Партии регионов Борис КОЛЕСНИКОВ на пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, отвечает ли действительности информация, что завтра ПР вывезет около 50 тыс. своих сторонников на митинги в Киеве.

На уточняющий вопрос, от кого они будут защищать ЦИК, Б.КОЛЕСНИКОВ ответил: «От власти».

В то же время он надеется, что никаких нарушений при подсчете голосов избирателей не будет, и эта защита «не понадобится».

На уточняющий вопрос, насколько возможен в Киеве Майдан, который может собрать Юлия ТИМОШЕНКО, Б.КОЛЕСНИКОВ ответил: «Майдан невозможен».

По его мнению, нелогичным является проведение Майдана самой властью. По словам Б.КОЛЕСНИКОВА, Майдан должна проводить оппозиция.